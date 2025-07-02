Радиостанция "Судного дня" передала три новых сигнала

Радиостанция УВБ-76, также известная как станция "Судного дня", передала три новых сообщения, сказано в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

В 13:08 по московскому времени станция передала сигнал "умелец", в 16:01 – "иракотис", в 17:44 – "набоблин".

Ранее сообщалось, что радиостанция передала 24 сообщения за день, 25 июня. Первое поступило в 09:09 по московскому времени и содержало слово "сласть". В 17:11 на станции прозвучало слово "Лиссабон". Кроме того, появлялись слова "икорный", "милиция", "коньяный" и другие.

После атак США на ядерные объекты в Иране, которые произошли в ночь на 22 июня, станция передала три сигнала из четырех слов: "клинок" и "мысовьюк", "бобина" и "панировка".