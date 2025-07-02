Лебедев предложил отправить десант из критиков РФ в одну европейскую страну

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что тем, кто критикует Россию, нужно отправиться в Испанию. Об этой европейской стране он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал слова журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о том, что в Испании, куда он переехал из России, много проблем.

«Вообще было бы очень интересно сделать десант из всех наших либеральных персонажей (...), чтобы туда отправились, сели в Испании и рассказали о том, какая там коррупция, как там *** мозги, сколько нужно ждать месяцев в очереди к врачу, насколько там развита уличная преступность», — предложил дизайнер.

По словам Лебедева, в Испании, как и в России, есть свои проблемы, поэтому переезд в эту страну вряд ли поможет изменить жизнь.

«Там будет ровно то же самое, только в 10 раз больше», — заявил блогер.

Ранее Дудь пожаловался на большое количество проблем в Испании. Журналист уточнил, что не собирается умалчивать о них. При этом решение о переезде в европейскую страну он назвал осознанным.