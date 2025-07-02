Лучший друг человека: смешные кадры с собаками

2 июля отмечается Международный день собак. И хотя праздник не имеет официального статуса, сегодня у любителей этих смышленых животных есть повод поблагодарить питомцев за верность и дружбу.

Люди и собаки проживают бок о бок уже почти 20 тысяч лет. В каменном веке далекие предки современных четырехлапых помогали нашему виду во время охоты, стерегли дома по ночам и согревали в суровую зиму. Существует мнение, что без их помощи человеку никогда не удалось бы достичь нынешних высот.

В современном мире также нашлось место для собак. Они несут официальную службу в полиции, охране, помогают спасателям, являются проводниками незрячих людей, участвуют в шоу и снимаются в кино. Для многих владельцев эти питомцы стали настоящими членами семьи. К примеру, индийский бизнесмен Ратан Тата завещал 100 миллионов долларов США своей собаке по кличке Тито. Он хотел, чтобы после его смерти пес получал неограниченную заботу и ни в чем не нуждался.

В честь праздника — снимки самых смешных собак последних лет в галерее «Рамблера».