В МВД сообщили о новой схеме мошенников

Они стали выманивать у граждан код от «Госуслуг», выдавая себя за сотрудников военкоматов. В полиции уточнили, что аферисты под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных вступают в диалог, а затем требуют сообщить код электронной очереди.

По этой схеме были обмануты 10-классник из Нижегородской области и студент из Волгограда. В результате молодые люди потеряли доступ к личным кабинетам. Отмечается, что в обоих случаях преступники вели переписку в WhatsApp.

В МВД напомнили, что представители органов государственной власти, включая военкоматы, не звонят в мессенджерах.