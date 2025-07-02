Депутат Бессараб: Курьеры гробят свое здоровье в попытке заработать

Работа курьером зачастую не предполагает выходные или перерывы, работники не получают больничные и какие-либо гарантии, поэтому в моменте могут заработать много, заявила НСН Светлана Бессараб.

Курьеры работают по 10-12 часов в день и гробят свое здоровье, заявила в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы все время говорим, что у курьеров высокая зарплата. Давайте исходить из того, что курьеры получают оплату либо за каждый час работы, либо за каждую доставку. Чтобы заработать громадные суммы, нужен высокий спрос, например, в столице. Или же нужно работать много и долго. Это работа на свой страх и риск, нет трудового договора и больничных. Человек работает в любую погоду без перерывов и выходных, по 10-12 часов в день. В таком случае можно заработать и 270 тысяч рублей. Меня не пугают высокие зарплаты курьеров, меня пугают, что они гробят свое здоровье», - рассказала она.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что в период острого дефицита кадров нанимать людей могут только государственные оборонные предприятия и большие корпорации.