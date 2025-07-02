Депутат дала россиянам совет на случай выгорания

Светлана Бессараб заявила НСН, что полноценно отдохнуть можно только за две недели. Если человек чувствует себя плохо, он может пойти на больничный или в ежегодный оплачиваемый отпуск, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

«Если трудящийся ощущает выгорание, что он болен, нужно обращаться к специалистам. Сегодня врачи могут выписать лист о нетрудоспособности. В этом случае работодатель оплачивает три дня, остальные дни оплачивает Социальный фонд. Во всех остальных случаях у нас есть ежегодный оплачиваемый отпуск. Хотя бы одна из его частей должна составлять не менее 14 дней. Почему так? Потому что отдохнуть кусочками не получается. Серьезные поездки и дополнительные эмоции можно получить только в длительный период», - отметила она.

Ранее бизнес-психолог Елена Шуренкова заявила в пресс-центре НСН, что усталость и выгорание – это разные проблемы, с которыми могут столкнуться сотрудники на своей работе.