36-летняя риелтор из Томска Марина Ситникова оказалась в центре скандала после того, как в соцсетях распространилось видео её выступления в подкасте, сообщает телеграм-канал "Mash".На записи женщина советовала девушкам выходить замуж за участников СВО, чтобы после их гибели получить жильё. Ролик быстро набрал вирусную популярность, вызвав волну возмущения, после чего был удалён.

Ситникова пыталась оправдаться, заявив, что её слова были «чёрным юмором» и провокацией для привлечения внимания. Общественность сочла подобные высказывания циничными, и риелторку привлекли к общественным работам. Она отработала 80 часов уборщицей в трамвайном депо, где мыла окна и натирала поручни.

Российский риелтор посоветовала выйти замуж за бойца СВО, чтобы купить квартиру на «гробовые». Что было дальше

По словам женщины, физический труд дался ей легче, чем моральное осмысление ситуации. Она призналась, что за время наказания пересмотрела свои ценности. Тем не менее, в соцсетях она продолжила искать поводы для хайпа, выложив свои фото, где позирует на поручнях в стиле «фото на пилоне».