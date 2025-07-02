ВЦИОМ: 36% россиян положительно оценили качество услуг ЖКХ

Больше трети опрошенных россиян положительно оценивают качество услуг ЖКХ (36%). Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ.

"Умеренный оптимизм наблюдается и в отношении качества предоставляемых услуг ЖКХ: за последние 10 лет россияне стали почти в два раза чаще ставить этому показателю оценки "хорошо" и "отлично". Но большая часть (6 из 10) по-прежнему не готовы поставить выше тройки", - говорится в исследовании.

Так, в 2015 году количество опрошенных, которые дали услугам ЖКХ оценку "хорошо", составило 1%, а в 2025 году этот показатель вырос до 8%. Также увеличилось количество тех, кто хорошо оценил коммунальные услуги, показатель вырос с 20% до 28% за 10 лет.

При этом почти три четверти опрошенных отметили, что довольны состоянием своего дома (34% полностью удовлетворены, 40% скорее удовлетворены).

Наименьшую удовлетворенность состоянием жилья выразили те, кто живет в съемной квартире или доме (в этой группе полностью не удовлетворены 11%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 15 июня 2025 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.