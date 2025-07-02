По собственному нежеланию. Россияне рассказали о своей инициативности на рабочих местах. Исследование Rambler&Co

Тренд на «тихое увольнение» укореняется, но при этом 41% сотрудников остаются на связи вне рабочего времени.

По всему миру набирает популярность тренд на «тихое увольнение» – когда карьерные ценности уступают место спокойной жизни, любимым хобби и ментальному здоровью. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у российских интернет-пользователей, как они относятся к своей самореализации на рабочем месте.

Около трети респондентов (31%) признались, что при возможности с радостью бы не работали вообще. Только 24% ставят карьеру на первое место, ещё 26% относятся к ней как к закономерному процессу, без особых эмоций. Личную жизнь выше карьеры ставят 11%, а жертвовать своим временем ради офиса готовы лишь 8%.

Идею «тихого увольнения» – когда человек делает ровно столько, сколько требует должность, без лишнего рвения – поддерживают 36% участников опроса. 29% категоричны: если нет энтузиазма – увольняйся по-настоящему. Ещё 22% считают этот подход разумным, но труднореализуемым. Скептически к тренду относятся 13%, считая, что без инициативы карьеру не построить.

Чуть более половины респондентов озвучили желание сменить работу на более спокойную. Из них 20% согласны на это при сохранении дохода, ещё столько же (20%) размышляют о понижении в должности и зарплате, 13% активно ищут подходящие вакансии на любых условиях. Однако треть (30%) уже считают свою работу достаточно комфортной, а 17% даже стремятся в коллективы, где ценят инициативу и проактивность.

Чем участники опроса предлагают заменить вечную гонку за результатами? 57% уверены: надо просто найти работу, которая приносит радость. 27% ищут самореализацию вне офиса — в хобби и творчестве. Остальные делают акценты на ментальном здоровье (10%), физических нагрузках (3%) и ритуалах замедления в формате медитаций или digital-детокса (3%).

Среди «фанатов» успешной карьеры 43% видят в ней прежде всего способ сохранить и приумножить доход. Для 37% работа остаётся частью самореализации, для 13% — привычкой доказывать свою ценность обществу. А вот давление семьи или общества (3%) и страх «отстать» от окружающих (4%) оказались незначительными триггерами.

Тем не менее, лучше всего о карьерном вопросе говорит практика: 41% всегда готовы выйти на связь, даже если формально отдыхают. 20% полностью «отключаются» за пределами рабочего графика, столько же (20%) позволяют себе такое только в отпуске. Ещё 7% остаются на связи круглосуточно, а 12% могут игнорировать рабочие сообщения даже в течение дня, если ситуация не требует срочного вмешательства.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 26 июня 2025 года, охват составил 259 499 интернет-пользователей.