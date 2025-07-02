В России хотят запретить аборты в один из праздничных дней

В Госдуме обсуждается возможность введения запрета на проведение абортов 8 июля, когда в России отмечается День семьи, любви и верности. Это станет важной частью праздника, который посвящен традиционным ценностям, заявил депутат Виталий Милонов в беседе с 360.ru.

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По словам парламентария, если соответствующее решение будет принято, то затем его постепенно нужно будет распространить и на другие даты.

«Я за то, чтобы запретить всегда, но с Дня семьи, любви и верности можно начать, — пояснил он. — Также можно ввести запрет в День защиты детей, День полиции и так далее. И потихоньку уничтожим зло на земле русской».

Если запрет будет введен, то исключения затронут лишь ситуации, когда речь идет о спасении жизни — в этих случаях аборты проводить разрешат, заключил Милонов.