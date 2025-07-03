Киселев заявил о невозможности работы Sputnik в Азербайджане

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на фоне ареста сотрудников «Sputnik Азербайджан» заявил, что в стране отсутствуют условия для работы издания. Его слова приводит РИА Новости.

«С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют», — заявил Киселев.

Он добавил, что действия азербайджанских правоохранителей не имеют никаких оснований. Обвинения сотрудникам агентства Киселев назвал надуманными. Гендиректор медиагруппы подчеркнул, что «Россия сегодня» будет всеми доступными способами обеспечивать правовую защиту журналистов «Sputnik Азербайджан».