В российском регионе депутаты разрешили усыплять бродячих собак

Депутаты Забайкальского края в первом чтении приняли законопроект, предполагающий эвтаназию собак в опасных для людей ситуациях. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в Заксобрании региона, в законе прописали возможность введения экстраординарного режима с целью борьбы с бездомными собаками. В случае, если ситуация приобретет опасность для людей, то власти смогут принять решение об эвтаназии бездомных животных без обычных ограничений. Подобная мера будет носить лишь временный характер, краевое правительство сможет принимать решение по рекомендациям Госветслужбы и местных органов власти.

Документ в новой редакции был разработан парламентариями с учетом предложений прокуратуры. Границы территорий, в которых будет действовать особый экстраординарный режим, правительство региона сможет обозначать самостоятельно.

Закон вступит в силу с 1 октября 2025 года, пишет агентство. Кроме того, на заседании в окончательном чтении принят закон об обязательной регистрации домашних собак. Процедура регистрации будет организована Госветслужбой региона за счет владельцев четвероногих. Подчеркивается, что мера направлена на повышение ответственности хозяев и систематизацию работы с животными, включая их учет и контроль за выгулом.

Сейчас в Забайкалье предусмотрено пожизненное содержание отловленных собак. В прошлом году на эти цели было потрачено 359 миллионов рублей.

Ранее еще в одном российском регионе разрешили усыплять бездомных собак. Речь шла о Хабаровском крае, власти разрешили усыплять бродячих псов, а также ввели обязательную регистрацию домашних животных. Первой усыпление бездомных собак в России разрешила Бурятия. Позднее от такой меры в регионе отказались.