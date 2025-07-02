ЛДПР запустила Telegram-бот для знакомств "Обоюдно"

ЛДПР запустила Telegram-бот "для честных знакомств и отношений", который называется "Обоюдно". Об этом сообщила пресс-служба партии.

"ЛДПР дарит любовь! Да-да, именно мы запускаем уникальный русский бот для честных знакомств и отношений "Обоюдно"! Больше никаких фейковых аккаунтов и недостоверной информации - только проверенные данные!", - говорится в сообщении в Telegram-канале партии.

По словам пресс-службы, Telegram-бот создан для поиска единомышленников и создания семьи. "Алгоритм рекомендаций не только по геоданным, но и близкого по духу и увлечениям человека. Система проверки анкет, которая защищает от мошенников и пустых страниц. Верификация пользователя и проверка фото с помощью ИИ", - отмечают в пресс-службе.