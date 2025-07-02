В Забайкалье разрешили эвтаназию собак в опасных для людей ситуациях

Закон, разрешающий умерщвление бездомных собак в случае возникновения опасных для людей ситуаций и введения экстраординарного режима, приняли депутаты Забайкалья в первом чтении. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Для борьбы с бездомными собаками депутаты Забайкалья прописали в краевом законе возможность введения экстраординарного режима. <…> Если ситуация станет опасной для людей, власти смогут принять решение об эвтаназии бездомных животных без обычных ограничений. Такое решение будет носить временный характер, и правительство Забайкальского края сможет принимать его по рекомендациям Госветслужбы и местных органов власти", - уведомили там.

Новая редакция документа была подготовлена депутатами с учетом предложений прокуратуры. Правительство Забайкалья сможет самостоятельно определять границы территорий, где вводится особый экстраординарный режим. Закон начнет действовать с 1 октября 2025 года.

Помимо этого, на заседании в окончательном чтении был принят закон об обязательной регистрации домашних собак. Процедура регистрации будет организована Госветслужбой региона за счет владельцев. Мера направлена на повышение ответственности владельцев и систематизацию работы с животными, включая их учет и контроль за выгулом.

На данный момент в Забайкалье предусмотрено пожизненное содержание отловленных собак. В 2024 году на эти цели было потрачено 359 млн рублей. За год отловлены 7,7 тыс. особей, больше 1 тыс. возвращены владельцам, остальные находятся в приютах.

Проблема контроля за бездомными животными была поднята в Забайкалье в конце января 2022 года, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. Тогда в регионе вводили режим повышенной готовности, однако проблема сохранялась. В декабре 2022 года при нападении собак погибла 68-летняя жительница села Хадакта Улетовского района. В июне 2024 года собаки напали на девятилетнего мальчика в детском лагере на озере Арахлей в Читинском районе, ему потребовалось длительное лечение.