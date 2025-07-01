Накурившая орангутана студентка принесла публичные извинения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Девушка по имени Анастасия, которая прославилась после того, как дала орангутану из крымского парка «Тайган» покурить вейп, извинилась за свой поступок.

«Недавно я совершила недостойный поступок и выложила в сеть видео, о чем искренне сожалею. К моему глубокому сожалению, в погоне за хайпом, я выложила это видео. Передо мной другие посетители зоопарка также давали обезьяне табачные изделия», — заявила она.

Девушка подчеркнула, что сама не курит и не пьет, а также занимается спортом. Она выразила надежду, что вновь вернется к соревнованиям, несмотря на случившееся.

Напомним, в парке «Тайган» сообщали, что состояние обезьяны могло ухудшиться из-за того, что она проглотила колпачок от электронной сигареты.

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