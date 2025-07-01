Магаданские рыбаки нашли странное существо

Магаданские рыбаки в районе реки Ойра нашли на берегу странное существо. Его не смогли опознать даже гидробиологи, пишет Telegram-канал SHOT.

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Очевидцы пояснили, что сначала была выдвинута версия о том, что существо представляет собой комок высохшей икры. Вместе с тем, выяснилось, что «такого размера её не бывает», к тому же нечто явно было живым незадолго до того, как попало на берег.

В настоящее время специалисты выдвинули еще ряд вариантов. По их мнению, это может быть губка, литопс, сросшийся коралл, асцидия, минеральная конкреция.

Ранее сообщалось, что рыбак из Мурманска Роман Федорцев выложил в соцсетях видео с выловленным аптоциклом — гладкой рыбой-лягушкой, похожей на «инопланетное чудовище».

По мнению журналистов, «кошмарное лавкрафтовское существо» было схоже и с головой инопланетянина, и с персонажами мультфильмов «Мегамозг», «Марс атакует».

Вместе с тем, разъяснил Федорцев, рыба является совершенно обычной, ее внешний вид обусловлен тем, что он поймал ее на глубине, а затем резко поднял на поверхность.