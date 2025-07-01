Журналисты российского информационного агентства Sputnik были арестованы в Баку по придуманным обвинениям. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Наши журналисты в Баку арестованы на четыре месяца по абсолютно придуманным обвинениям», – написала она в своем Тelegram-канале.

Как утверждает Симоньян, им вменяют в вину якобы в «незаконное предпринимательство».

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Напомним, суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом ранее собщали РИА Новости.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на смену реакции Баку после задержания российских журналистов.