Михалков высмеял Зеленского

Известный режиссер Никита Михалков в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о том, что СБУ объявила его в розыск на Украине.

Во вторник, 1 июля, СМИ сообщили, со ссылкой на базу украинского министерства внутренних дел, что Михалкова объявили в международный розыск.

«Сегодня по российским СМИ разлетелась новость о том, что меня объявили в розыск на Украине. Честно говоря, меня удивляет приступ летаргического сна наших изданий, потому что меня разыскивают на Украине с 2022 года», — заметил телережиссер.

Михалков напомнил, что 5 марта 2022 года уже прокомментировал это решение украинских властей.

«Если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом [Владимиром Зеленским] нюхают на пару», — отметил артист.

По его мнению, подобный приказ в «отношении художника из другой страны» в 1939 году мог бы подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц.

Михалков выразил сожаление, что у него адреса электронной почты Венедиктовой. В противном случае, он бы отправил чиновнице ссылку на экстренный выпуск «Бесогона».