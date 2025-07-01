«Женщина тысячелетия»: Кларе Лучко могло бы исполниться 100 лет

Газета.Ru
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Актриса Клара Лучко в роли Бэлы Мухтаровой в фильме «Три встречи», 1948 год
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Актриса Клара Лучко в роли Бэлы Мухтаровой в фильме «Три встречи», 1948 год 
© Мосфильм
Актриса Клара Лучко в роли тетушки Марины в фильме «Молодая гвардия», 1948 год
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Актриса Клара Лучко в роли тетушки Марины в фильме «Молодая гвардия», 1948 год 
© Киностудия им. М. Горького
Актриса Клара Лучко в роли гостьи Пашкевича в фильме «Мичурин», 1948 год
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Актриса Клара Лучко в роли гостьи Пашкевича в фильме «Мичурин», 1948 год 
© Мосфильм
Актриса Клара Лучко в роли Даши Шелест в фильме «Кубанские казаки», 1949 год
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Актриса Клара Лучко в роли Даши Шелест в фильме «Кубанские казаки», 1949 год 
© Мосфильм

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Актриса Клара Лучко в роли Ольги в фильме «Чужое имя», 01 сентября 1966 года
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Актриса Клара Лучко в роли Ольги в фильме «Чужое имя», 01 сентября 1966 года 
© РИА Новости
Актер Вадим Медведев в роли герцога Орсино и актриса Клара Лучков роли Виолы в фильме «Двенадцатая ночь», 25 сентября 1955 года
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Актер Вадим Медведев в роли герцога Орсино и актриса Клара Лучков роли Виолы в фильме «Двенадцатая ночь», 25 сентября 1955 года 
© РИА Новости
Актер Вадим Медведев в роли герцога Орсино и актриса Клара Лучков роли Виолы в фильме «Двенадцатая ночь», 1955 год
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Актер Вадим Медведев в роли герцога Орсино и актриса Клара Лучков роли Виолы в фильме «Двенадцатая ночь», 1955 год 
© Global Look Press
Актриса Клара Лучко в роли врача Нины Семеновой в фильме режиссера Николая Розанцева «Государственный преступник», 1964 год
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Актриса Клара Лучко в роли врача Нины Семеновой в фильме режиссера Николая Розанцева «Государственный преступник», 1964 год 
© РИА Новости
Актриса Клара Лучко (слева) в роли знатной дамы в фильме «Дядюшкин сон», 16 февраля 1966 года
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Актриса Клара Лучко (слева) в роли знатной дамы в фильме «Дядюшкин сон», 16 февраля 1966 года 
© РИА Новости

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Актрисы Руфина Нифонтова в роли Женни Маркс (слева) и Клара Лучко в роли жены поэта Гервича (справа) в фильме Григория Рошаля «Тогда им было тридцать», 01 октября 1965 года
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Актрисы Руфина Нифонтова в роли Женни Маркс (слева) и Клара Лучко в роли жены поэта Гервича (справа) в фильме Григория Рошаля «Тогда им было тридцать», 01 октября 1965 года 
© Пищальников/РИА Новости
Актриса Клара Лучко на Эдинбургском кинофестивале в Шотландии, 1957 год
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Актриса Клара Лучко на Эдинбургском кинофестивале в Шотландии, 1957 год 
© Global Look Press
Актриса Клара Лучко в роли Ольга Павловна в фильме «Бедная Маша», 1981 год
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Актриса Клара Лучко в роли Ольга Павловна в фильме «Бедная Маша», 1981 год 
© ТО «Экран»
Лидер группы «Доктор Ватсон», певец Георгий Мамиконов и актриса Клара Лучко (справа налево)
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Лидер группы «Доктор Ватсон», певец Георгий Мамиконов и актриса Клара Лучко (справа налево) 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Клара Лучко на торжественной церемонии вручения профессиональных призов российской академии кинематографических искусств «Ника» за 1996 год в Москве, 01 июня 1997 года
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Актриса Клара Лучко на торжественной церемонии вручения профессиональных призов российской академии кинематографических искусств «Ника» за 1996 год в Москве, 01 июня 1997 года 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

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Актриса Клара Лучко и музыковед Святослав Бэлза во время вечера, посвященного 60-летию Центрального дома актера в Москве, 15 февраля 1997 года
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Актриса Клара Лучко и музыковед Святослав Бэлза во время вечера, посвященного 60-летию Центрального дома актера в Москве, 15 февраля 1997 года 
© Рухадзе Анатолий/Рухадзе Анатолий
Премьер-министр РФ Михаил Касьянов (признан в РФ иностранным агентом) (слева) вручает орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени актрисе Кларе Лучко (справа), Москва, 13 июля 2000 года
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Премьер-министр РФ Михаил Касьянов (признан в РФ иностранным агентом) (слева) вручает орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени актрисе Кларе Лучко (справа), Москва, 13 июля 2000 года 
© Сергей Субботин/РИА Новости
Российская актриса Клара Лучко во время 26-го Московского международного кинофестиваля в Москве, 27 июня 2004 года
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Российская актриса Клара Лучко во время 26-го Московского международного кинофестиваля в Москве, 27 июня 2004 года 
© Oleg Nikishin/Getty Images
Актриса Клара Лучко в роли бабушки в детском киножурнале «Ералаш», 2003 год
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Актриса Клара Лучко в роли бабушки в детском киножурнале «Ералаш», 2003 год 
© Ералаш-Лэнд
Актриса Клара Лучко перед началом торжественной церемонии вручения ежегодных национальных кинематографических премий «Ника» в московском Доме музыки, 18 апреля 2003 года
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Актриса Клара Лучко перед началом торжественной церемонии вручения ежегодных национальных кинематографических премий «Ника» в московском Доме музыки, 18 апреля 2003 года 
© Яковлев Александр/ТАСС

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Актриса Клара Лучко в роли Клары Миллер в фильме «Солнечный удар», 2002 год
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Актриса Клара Лучко в роли Клары Миллер в фильме «Солнечный удар», 2002 год 
© Кворум
Актриса Клара Лучко и эстрадный певец Александр Серов во время международного фестиваля цыганского искусства в Москве, 31 января 2000 года
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Актриса Клара Лучко и эстрадный певец Александр Серов во время международного фестиваля цыганского искусства в Москве, 31 января 2000 года 
© Микляев Сергей/ТАСС
Актриса Клара Лучко в эпизодической роли фильма «Парк советского периода»: этот фильм стал последним, в котором сыграла актриса, 2006 год (дата выхода фильма)
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Актриса Клара Лучко в эпизодической роли фильма «Парк советского периода»: этот фильм стал последним, в котором сыграла актриса, 2006 год (дата выхода фильма) 
© ПК «Слово», ЮГ-ТВ, А.Г. Пикчерз
Актриса Клара Лучко во время ХХII Московского международного кинофестиваля, 20 июля 2000 года
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Актриса Клара Лучко во время ХХII Московского международного кинофестиваля, 20 июля 2000 года 
© Денисов Роман/ТАСС
Могила актрисы Клары Лучко на Новодевичьем кладбище в Москве, 22 мая 2024 года
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Могила актрисы Клары Лучко на Новодевичьем кладбище в Москве, 22 мая 2024 года 
© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

1 июля советской и российской актрисе Кларе Лучко исполнилось бы 100 лет. Она родилась в крестьянской семье в селе Чутово Украинской ССР.

В школе в Полтаве Лучко обучалась семь лет, но после начала Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Казахскую ССР. Десятилетку будущая актриса закончила в Джамбуле (ныне — Тараз).

В 1943 году Лучко поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), который находился в эвакуации в Алма-Ате. Она окончила учебное заведение в 1948-м.

Свою первую роль в кино Лучко сыграла на четвертом курсе ВГИКа — в фильме «Три встречи» она исполнила роль геолога Бэлы.

В 1950 году после выхода на экраны фильма «Кубанские казаки» к Лучко пришла популярность. В киноленте она сыграла звеньевую в колхозе «Красный партизан» по имени Даша. За участие в этом фильме актриса получила Сталинскую премию второй степени.

Впоследствии успех сопутствовал сериалу «Цыган» (1979), в котором Лучко сыграла Клавдию Петровну Пухлякову. В 1985 году было снято продолжение «Возвращения Будулая». На фоне успеха картины Лучко было присвоено звание Народной артистки СССР.

Фильмография Лучко насчитывает более 60 работ, включая роли в фильмах «Двенадцатая ночь» (1955), «На семи ветрах» (1962) и «Карнавал» (1981).

В 2000 г. Международный центр биографий в Кембридже присвоил Кларе Лучко титул «Женщина тысячелетия».

Актриса скончалась из-за оторвавшегося тромба в своем доме в Москве утром 26 марта 2005 года.