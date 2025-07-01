В «России сегодня» отреагировали на действия силовиков против журналистов в Баку

Задержания журналистов, работающих на портал Sputnik Азербайджан, входящий в медиагруппу «Россия сегодня», являются беспричинными. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе медиагруппы.

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«Эти действия не имеют под собой никаких оснований», — говорится в сообщении.

30 июня силовики Азербайджана пришли с обыском в офис российского агентства Sputnik Азербайджан. Азербайджанские медиа сообщили, что в ходе операции были задержаны якобы двое сотрудников ФСБ. В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел России вызвали азербайджанского посла Рахмана Мустафаева.

Чем может закончиться напряженность в отношениях России и Азербайджана, которая началась из-за инцидента с задержаниями этнических азербайджанцев в Екатеринбурге, — в материале «Газеты.Ru».