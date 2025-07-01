Не только борщ: самые известные кулинарные споры

Александр Котлеткин
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После распада СССР борщ стал настоящим яблоком раздора между российскими и украинскими кулинарами. Спустя некоторое время к спору подключились даже профессиональные историки, которые до сих пор так и не пришли к общему мнению
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После распада СССР борщ стал настоящим яблоком раздора между российскими и украинскими кулинарами. Спустя некоторое время к спору подключились даже профессиональные историки, которые до сих пор так и не пришли к общему мнению 
© Elena_Danileiko/iStock.com
Несколько лет назад между Пекином и Сеулом разгорелся настоящий кулинарный конфликт. Китайское традиционное блюдо пао цай из провинции Сычуань, состоящее из маринованной капусты, получило международный сертификат ISO. Когда новость разлетелась по мировым агентствам, корейские власти пришли в ярость, ведь пао цай — это не что иное, как кимчи
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Несколько лет назад между Пекином и Сеулом разгорелся настоящий кулинарный конфликт. Китайское традиционное блюдо пао цай из провинции Сычуань, состоящее из маринованной капусты, получило международный сертификат ISO. Когда новость разлетелась по мировым агентствам, корейские власти пришли в ярость, ведь пао цай — это не что иное, как кимчи 
© whitewish/iStock.com
Хумус — закуска из нутового пюре. В 20 веке блюдо стало активно набирать популярность за пределами стран Ближнего Востока. Из-за этого в регионе разгорелся ожесточенный спор об истоках происхождения хумуса. Так, в 2008 году глава Промышленной ассоциации Ливана Фади Аббуд инициировал целое судебное разбирательство против Израиля из-за этого блюда
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Хумус — закуска из нутового пюре. В 20 веке блюдо стало активно набирать популярность за пределами стран Ближнего Востока. Из-за этого в регионе разгорелся ожесточенный спор об истоках происхождения хумуса. Так, в 2008 году глава Промышленной ассоциации Ливана Фади Аббуд инициировал целое судебное разбирательство против Израиля из-за этого блюда 
© Victoria Popova/iStock.com
Пельмени считаются национальным блюдом такого большого числа стран мира, что их можно смело назвать кулинарным достоянием всего человечества
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Пельмени считаются национальным блюдом такого большого числа стран мира, что их можно смело назвать кулинарным достоянием всего человечества 
© Arx0nt/iStock.com

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Мы привыкли, что поклонники шашлыка часто спорят о правильном способе его приготовления. Оказывается, среди кулинаров также нет единого мнения о происхождении этого популярного блюда
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Мы привыкли, что поклонники шашлыка часто спорят о правильном способе его приготовления. Оказывается, среди кулинаров также нет единого мнения о происхождении этого популярного блюда 
© Vladimir Mironov/iStock.com
Один из самых известных российских десертов торт «Наполеон» порой также становится предметом дискуссий. Во Франции сладкая выпечка из слоеного теста появилась в начале 18 века. В России подобный десерт начали готовить в 1912 году в честь столетия победы над Наполеоном Бонапартом
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Один из самых известных российских десертов торт «Наполеон» порой также становится предметом дискуссий. Во Франции сладкая выпечка из слоеного теста появилась в начале 18 века. В России подобный десерт начали готовить в 1912 году в честь столетия победы над Наполеоном Бонапартом 
© Arx0nt/iStock.com
Салат «Цезарь» — одно из самых культовых блюд американской кухни. Правда, изобрел его итальянский ресторатор на территории Мексики
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Салат «Цезарь» — одно из самых культовых блюд американской кухни. Правда, изобрел его итальянский ресторатор на территории Мексики 
© EzumeImages/iStock.com
Американский президент Барак Обама однажды стал виновником очередного обострения отношений между Грецией и Турцией. Во время одного из ужинов Белом доме он восхитился вкусом греческой пахлавы, чем вызвал бурю негодования среди турецких СМИ
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Американский президент Барак Обама однажды стал виновником очередного обострения отношений между Грецией и Турцией. Во время одного из ужинов Белом доме он восхитился вкусом греческой пахлавы, чем вызвал бурю негодования среди турецких СМИ 
© AegeanBlue/iStock.com
Долма считается национальным блюдом многих народов мира. Тем не менее в Cети постоянно ведутся дискуссии о происхождении этого блюда. Особенно жаркие споры возникают между жителями Армении и Азербайджана
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Долма считается национальным блюдом многих народов мира. Тем не менее в Cети постоянно ведутся дискуссии о происхождении этого блюда. Особенно жаркие споры возникают между жителями Армении и Азербайджана 
© Ryzhkov/iStock.com

Национальная кухня является не только гордостью любой страны, но и настоящим брендом. Некоторые блюда стали настолько популярными, что превратились буквально в золотой стандарт в мировой кулинарии. К сожалению для многих народов, точное происхождение таких угощений определить уже не представляется возможным. Поиск доказательств и борьба за оригинальность приводят к настоящим кулинарным войнам, которые длятся в течение многих десятилетий, а то и столетий.

Самые известные и спорные блюда мира — в галерее «Рамблера».