Не только борщ: самые известные кулинарные споры

Национальная кухня является не только гордостью любой страны, но и настоящим брендом. Некоторые блюда стали настолько популярными, что превратились буквально в золотой стандарт в мировой кулинарии. К сожалению для многих народов, точное происхождение таких угощений определить уже не представляется возможным. Поиск доказательств и борьба за оригинальность приводят к настоящим кулинарным войнам, которые длятся в течение многих десятилетий, а то и столетий.

Самые известные и спорные блюда мира — в галерее «Рамблера».