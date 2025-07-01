В условиях сырости летом на фоне плюсовой температуры наблюдается усиленный рост и активизация различных инфекционных возбудителей. Об этом предупредила инфекционист, дерматолог Марият Мухина.

— На фоне повышенной влажности грибковые и бактериальные микроорганизмы вызывают на коже дерматиты и экземы, пиодермии, которые могут приобретать не только местный, но и генерализованный характер, — сообщила она.

По словам врача, общее переохлаждение может спровоцировать острые циститы, пиелонефриты и бронхолегочные заболевания. Кроме того, не исключены ларингиты, гаймориты и отиты, поскольку избыточная влажность способствует размножению вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, а также возникновению болезни «грязных рук» и пищевые токсикоинфекции.

Мухина перечислила грибки и бактерии, которые активизировались из-за дождливого и холодного лета в ЦФО. К первым она отнесла: грибок кандида, аспергиллез, криптококк, трихофитон (грибковая инфекция кожи) и гистоплазмоз. Ко вторым: кишечную палочку, стафилококк золотистый, пневмококк, стрептококк группы А, сальмонеллу, клостридию диффициле, менингококк, микобактерию туберкулеза.

Инфекционист напомнила, что в условиях повышенной влажности иммунитет вынужден бороться с различными микроорганизмами, поэтому он истощается. В результате этого заражение может произойти из-за ослабления иммунной защиты, сообщает Life.ru.

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