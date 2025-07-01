В Пулково ввели плату за посещение "курилки"
Петербургский аэропорт Пулково принял решение отменить бесплатное посещение специального места для курения. Об этом сообщает «Фонтанка». Так, теперь за один заход внутрь курящие пассажиры будут вынуждены заплатить 500 рублей.
В заявлении руководства воздушной гавани говорится, что обязанности предоставлять специальные зоны для курения на бесплатной основе нет. Сотрудники аэропорта сообщили, что для поддержания чистоты и порядка в этих специальных зонах необходимы определенные финансовые ресурсы.
Ранее Никита Чаплин, член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, сообщил о намерении увеличить штрафы за курение в зданиях школ и детских садов до трех тысяч рублей.
По его мнению, существующие ранее штрафы в размере от 500 до 1500 рублей не были достаточно эффективными для предотвращения курения, отмечал он. Эти меры будут распространяться не только на обычные сигареты, но и на любые никотиносодержащие продукты.
Также управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев подчеркивал, что курение на пляжах запрещено и облагается соответствующим штрафом. По его словам, употребление любой никотиносодержащей продукции также является правонарушением.