«Гоблин» отреагировал на конфискацию его имущества на Украине

Российский журналист, блогер и продюсер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал заочный приговор суда на Украине и решение о конфискации имущества.

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— Никогда и не было ничего (на Украине — прим. «ВМ»), – сказал он в беседе с Aif.ru.

Незадолго до этого Винницкий городской суд на Украине приговорил Гоблина к 10 годам тюрьмы. Продюсер прокомментировал это только двумя словами.

Вместе с Пучковым украинский суд также приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества блогера Акима Апачева (Гасанова). Рэперу были предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Три из них связаны со спецоперацией, четвертая — с коллаборационной деятельностью.

Также стало известно, что Акима Апачева объявила в розыск Служба безопасности Украины. При этом такое решение было принято еще в мае прошлого года.

Сам Апачев, устроивший скандал с граффити в Судже и нарушивший запрет на въезд в приграничные районы, после поездки в Курскую область не сможет долго избегать встречи с правоохранителями. Полиция пытается привлечь блогера к ответственности по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях, а также по одной статье закона Курской области.