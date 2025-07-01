Российским студентам помогут выбрать подходящую магистратуру

«Нетология» совместно с ведущими вузами России проведет День открытых дверей онлайн-магистратур 3 июля, сообщает пресс-служба Сбера.

Мероприятие пройдет при поддержке Сбера.

На Дне открытых дверей студенты смогут узнать о возможностях, которые открываются благодаря программам, а также узнают, как выбрать подходящую магистратуру.

В рамках Дня открытых дверей студенты также смогут пообщаться с представителями вузов, экспертами «Нетологии» и представителями Сбера.

Самые активные участники получат доступ к мини-курсу «Нейросети для личного развития и эффективного планирования» — дополнительному инструменту для саморазвития.