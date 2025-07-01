Пикник Афиши x Сбер едет в Санкт-Петербург: яркие премьеры, свежие хиты и громкие возвращения

В лайнапе – Markul, ATL, DOPECLVB, Танцы Минус и другие.

© Пресс-служба компании «Афиша»

9 августа Елагин остров превратится в эпицентр музыки, драйва и ярких эмоций. В Санкт-Петербурге во второй раз пройдёт культовый фестиваль с самой актуальной музыкой и разнообразным досугом для активных городских жителей.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Сценический реюнион объединения DOPECLVB, любимые хиты Сироткина, рейв от ATL и долгожданный лайв от Markul — всё это ждёт гостей на Пикнике Афиши х Сбер.

© Пресс-служба компании «Афиша»

В Петербурге, как и в Москве, фестиваль создаст свою уникальную атмосферу: целый день на свежем воздухе, среди зелени парка и под открытым небом — несколько сцен, маркет, специальные корнеры от ведущих российских брендов, разнообразные кафе и рестораны, детская зона и, конечно, артисты! Музыкальный лайнап «Пикника» — это как душевные выступления для семейного отдыха, так и новые открытия с драйвовыми шоу от самых ярких исполнителей сезона. Неожиданные коллабы, громкие премьеры и старые добрые треки, чтобы каждый почувствовал себя частью одного большого события.

© Пресс-служба компании «Афиша»

На фестивале выступят:

Markul — один из самых востребованных хип-хоп-артистов, ярко вернувшийся в прошлом году с альбомом «Make Depression Great Again», выступит в Петербурге впервые за два года

ATL создает музыку, которая меняет ощущение времени. Музыкант устроит электронный рейв под свои хиты и треки из вышедшего этой весной альбома «Необратимые последствия»

Mnogoznaal — самобытный рэпер, чьи треки с мрачной атмосферой находят отклик у тысяч поклонников. На Пикнике Афиши x Сбер Mnogoznaal выступит вместе с группой KASHA и представит особую программу

Пётр Налич — музыкант и композитор привезет в Петербург свой фирменный коктейль из иронии, тонкой лирики и безупречного вокала

Танцы Минус — живые легенды питерского рока нулевых во главе с Вячеславом Петкуном: готовимся подпевать «Городу», «Половинке», «Иду» и другим вечным хитам

DOPECLVB — реюнион уфимских новаторов спустя 8 лет, и именно на «Пикнике»! i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста — одни из первых начали делать свежее звучание в далеком 2012, смешивая разные стили. На сцене Пикника Афиши x Сбер-2025 артисты представят как свои совместные хиты, так и сольные работы

Сироткин — инди-проект с тонкой лирикой и уютным саундом, который погружает слушателей в атмосферу меланхолии и грёз. Основанная в 2015 году Сергеем Сироткиным, группа приобрела известность благодаря таким песням, как «Выше домов», «Планы на это лето» и «Август». Их музыка звучала в фильмах «Вторжение», «Гром: Трудное детство» и сериалах «Чики», «Медиатор» и «Мир! Дружба! Жвачка!»

БАЗАР — кинематографичный инди-поп в координатах латинской музыки, восточных орнаментов, блюза и рэпа. Соул, блюз, джаз, речитатив, этника, гитары, духовые, вкрадчивый бит складываются в эффектные гипнотизирующие истории

ЛАУД — популярный электронный проект из Уфы, в состав которого входят три артиста: Виталий Александров (Taly), Рамиль Абдеев (Goddeem) и Сергей Куликов (Smith). Их музыка — смелый эксперимент, где стили свободно смешиваются, создавая узнаваемый синтетический саунд

тима ищет свет — проект московского музыканта Тимофея Якимова. Его творчество сочетает хип-хоп, инди и lo-fi. В живом исполнении музыка Тимофея становится ещё эмоциональнее и глубже, особенно один из самых узнаваемых треков в чартовых топах стримингов — «Волна»

Rozalia — свежий голос российской сцены. Артистка стремительно набирает популярность благодаря своему уникальному стилю, сочетающему поп и R’n’B, искренность и эмоциональную глубину.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Список артистов будет пополняться, а помимо масштабной музыкальной программы, гостей питерского Пикника Афиши x Сбер ждут арт-инсталляции и интерактивные форматы — образовательные лекции, дизайнерские маркеты, кулинарные мастер-классы, тренировки, роспись одежды. И, конечно, большое внимание на фестивале уделяется юным гостям — велком-паки, игровая площадка, батуты, мастерская по сбору конструктора и зона отдыха для родителей. Это возможность провести летний день, наслаждаясь музыкой, искусством и культурными событиями.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно по ссылке.