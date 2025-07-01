В Ижевске отменены массовые мероприятия 1 и 2 июля после атаки БПЛА

В Ижевске отменены массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля, после атаки украинских беспилотников, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.

«В Ижевске отменяются массовые мероприятия 1 и 2 июля», — говорится в Telegram-канале городской администрации.

1 июля в городе должны были пройти мероприятия, посвящённые Дню ветерана боевых действий, а на 2 июля был запланирован митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на предприятие Ижевска есть погибшие и тяжелораненые.