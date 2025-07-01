После взрыва на заводе в Ижевске работает горячая линия

В Ижевске работает горячая линия после взрыва на заводе, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Удмуртской республики.

«Горячая линии по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» по телефону: +7 (3412) 693510», — говорится в сообщении.

Кроме того, республиканский клинический центр психического здоровья открыл горячую линию для оказания психологической помощи населению города.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что беспилотники атаковали промышленный объект в Ижевске.

Глава Удмуртии Александр Бречалов до этого подтвердил факт атаки беспилотных летательных аппаратов на предприятие и наличие пострадавших.

По информации Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками типа «Лютый».