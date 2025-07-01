Раскрыты подробности работы «Демографического спецназа» в российском городе

«Демографический спецназ», созданный в Нижегородской области, будет отговаривать от абортов женщин, которые решились на этот шаг. Искать их будут в Сети, «перехватывая» их поисковые запросы о частных клиниках. Подробности работы новой меры по повышению рождаемости раскрыл «КП».

«Демографический спецназ» был запущен губернатором региона Глеба Никитина. Он работает с женщинами, которые ищут в Сети клиники по прерыванию беременности. Согласно задумке, вместо сайтов частных учреждений алгоритмы будут в первую очередь выдавать спецпортал с горячей линией, программой поддержки семьи, и волонтерами, готовыми помочь.

Свою работу портал начал летом, однако, как выяснили журналисты, пока в местной выдаче все же показываются сайты клиник. Директор местного Института демографического развития Евгений Журавлев утверждает, что пока решаются технические моменты.

«Идея классная и передовая! Ведь обычно для демографии женщина становится "видимой", когда решение об аборте уже принято, она пришла в больницу уставшая, в слезах, не спавшая. В таком состоянии с ней сложно работать. Мы стараемся «поймать» её раньше — когда она лишь узнала о беременности и в панике ищет информацию», — рассказал он.

Журналисты также позвонили на горячую линию сами. Сотрудница издания представилась 19-летней студенткой колледжа, которая забеременела. Девушка призналась, что стеснена в финансах и хотела узнать, какие выплаты ей могут причитаться.

«Мы поможем вам собраться в роддом и дадим все что нужно. Еще у нас есть доула — это помощница в родах. Вы не будете одна! Когда родится ребенок, власти дадут сертификат на 20 тысяч рублей для заказа на любом маркетплейсе кроватки, коляски, одежды для малыша. Да! Еще же материнский капитал! Это 360 тысяч рублей, но Нижегородская область доплатит вам до миллиона! Можете забрать все сразу и купить жилье или получать как зарплату по 10 тысяч в месяц», — говорила специалист.

Сотрудница «Демографического спецназа» добавила, что учебу бросать не придется — руководство образовательного учреждения должно будет подобрать удобную форму обучения.

В другом экспериментальном звонке сотруднику психологической помощи представились уже 40-летней женщины. «Беременной» в случае рождения пообещали зарплату родителя (30 тысяч рублей в месяц за третьего ребенка) и сумку в роддом. Тут же журналистку перевели на психолога, которая активно уговаривала ее не отказываться от беременности, не смотря на ипотеку и развод. При этом в конце специалист начала спрашивать паспортные данные, а через несколько дней перезвонила и снова начала настаивать на отказе от аборта.

«Почему вы не можете сказать прямо? Предупреждаю, на днях вышел приказ: для аборта нужно пройти комиссию. Все запишут досконально», — приводятся ее слова в материале.

Несмотря на это, журналисты оценили подобную меру как эффективную и полезную, хотя ей и требуется «полировка». Сам губернатор Глеб Никитин заявил, что власти делают большую ставку на «Демографический спецназ» — согласно прогнозам, абортов станет меньше на 15%. При этом он отверг критику блогеров, подчеркнув, что подобные методы давно применяются бизнесом для увеличения продаж, тогда как в проекте их применяют для помощи.