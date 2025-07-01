Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину и опубликовал фото с ним. Снимок был размещен в его аккаунте в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юноша в посте поблагодарил Путина за все, что тот делает для чеченского народа.

«Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание», — написал Кадыров-младший.

Также он пообещал, что чеченцы не подведут президента России.

На фотографии он пожимает руку Путину. Где именно сделан кадр, не указано.

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До этого сообщалось, что Адам Кадыров женился.

Глава Чечни рассказал, что на торжество съехались многие представители российской власти. Гостями на свадьбе стали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак.