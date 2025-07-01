Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, то есть 12 дней, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

© m24.ru

Проект постановления с разработанным ведомством календарем на следующий год уже опубликован на общественное обсуждение, говорится в сообщении.

Ведомство обратило внимание, что в феврале и марте следующего года сотрудников ожидают трехдневные рабочие недели. Первые выходные выпадают на 21–23 февраля, вторые – 7–9 марта. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества и Международным женским днем, 8 марта.

Кроме того, в майские праздники россияне отдохнут два раза по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. На фоне празднования Дня России сотрудников также ждут нерабочие дни, которые продлятся с 12 по 14 июня.

Новость дополняется