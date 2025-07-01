Владельцу парка «Тайган» сделают еще одну операцию на шее

Владельцу крымского сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову, на которого напал лев, сделают еще одну операцию. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Зубкова, несмотря на то, что его самочувствие улучшилось, ему предстоит еще одна операцию на шее. Владелец «Тайгана» подчеркнул, что напавший на него лев будет жить и дальше, так как он ни в чем не виноват. Виноват всегда человек, который оказался на его территории и повел себя неправильно.

27 июня сообщалось, что Зубков написал открытое письмо из больницы, в котором пообещал, что скоро будет опять в строю.

За день до этого в пресс-службе «Тайгана» сообщили, что переживший нападение льва Зубков начал самостоятельно передвигаться по палате. Представители парка добавили, что Зубков быстро восстанавливается. По их словам, директор находится в хорошем расположении духа и в стабильном эмоциональном состоянии.

Появились подробности о состоянии владельца крымского сафари-парка «Тайган»

Лев напал на Зубкова 22 июня во время кормления животных. Владельца «Тайгана» госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Зубкова.