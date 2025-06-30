Глава ВЦИОМ заявил о деградации человечества

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью «Газете.ру» заявил, что в России становятся популярными гадания на картах, астрология и прочие антинаучные практики, потому что современные люди поглупели на фоне стремительного развития технологий.

«Мы создали для себя столько инструментов, чтобы быть умнее (прежде всего интернет, сейчас искусственный интеллект подтянулся), что в итоге мы все сильно оглупели», — сказал он.

По мнению собеседника издания, в первую очередь это отразилось на молодом поколении. У них ухудшилась память, поскольку сейчас можно просто найти любую информацию в интернете или спросить у искусственного интеллекта.

Нет необходимости запоминать или глубоко разбираться в материалах. В результате возникает парадокс: с одной стороны, у людей есть широкий доступ к знаниям, а с другой — это не мешает им утрачивать критическое мышление и верить в неподтвержденные «магические» ритуалы.

В марте в России захотели запретить рекламу астрологических прогнозов, гаданий и прочих эзотерических услуг. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в России планируют запретить рекламу услуг алхимиков, астрологов, ведьм, духовных наставников, гуру, кристаллотерапевтов, магов, медиумов и нумерологов, а также нутрициологов, рунологов, специалистов по тантре, специалистов по фэншуй, тарологов, хилеров, хиромантов и эзотерических коучей.