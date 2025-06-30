В «Тайгане» отреагировали на поступок девушки, давшей вейп орангутану

Поступок спортсменки, давшей во время посещения парка обезьяне Дане покурить вейп, расценивается как жестокое обращение с животными, заявила представитель крымского сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в соцсетях широко распространилось видео, на котором девушка дает орангутану несколько раз затянуться вейпом.

«Вопиющий и ужасный поступок. Эта девушка — студентка, спортсменка. Она подвергла риску здоровье бесценного животного. Мало что себя травит, так еще и решила навредить орангутану Дане, которую мы сами вырастили в парке», — отметила Алексагина.

По ее словам, поступок девушки можно расценивать как жестокое обращение с животными и нанесение вреда здоровью.

Представитель парка разъяснила, что спортсменка целенаправленно дала вейп Дане с тем, чтобы «хайпануть» в соцсетях.

Ранее президент IBA Умар Кремлев назвал недопустимым поведение российской спортсменки Анастасии Лучкиной, которая дала покурить вейп орангутану.

Глава ассоциации напомнил, что спортсмены являются примером для других, на них лежит большая ответственность.