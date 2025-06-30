В Ярославле к 275-летию Волковского театра открыли его музей

Открытие музея Российского государственного академического театра драмы им. Волкова, старейшего театра России, состоялось в Ярославле. Помощь в создании экспозиции в рамках федеральной программы "Новый музей театра" оказал Бахрушинский театральный музей, передает корреспондент ТАСС.

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"Мы, как федеральный научно-методический центр, взяли на себя такую инициативу по развитию культурной музейно-театральной инфраструктуры России. <…> Музей дает возможность нам сегодня сохранить память о людях, служивших и продолжающих служить театру. Это не только архивные документы, это и уникальные портреты, и костюмы, и многое другое. Бахрушинский музей при поддержке Министерства культуры Российской Федерации <…> запустил федеральный проект "Новый музей театра", его функционал - собственно, создание креативных новых точек притяжения по всем регионам страны", - сказала на открытии генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Специалисты Бахрушинского музея начали совместную с ярославцами работу еще в 2024 году, добавила Трубинова. По ее словам, каждый новый музей, в создании которого принимают участие ее коллеги, имеет собственный характер и настроение. В этом случае представлено более 250 уникальных подлинников из фонда столичного музея, среди которых жалованная грамота основателю театра Федору Волкову от Екатерины II и либретто маскарада "Торжествующая Минерва", приуроченного к коронации императрицы, его автором также являлся Волков; афиши и документы, портреты XIX века. Но отражена в экспозиции и современность - по словам Трубиновой, очень важно рассказывать не только о реликвиях, но и о людях, продолжающих служить театру.

Уникальные экспонаты из фондов Бахрушинского музея переданы новому музею в Ярославле на срок более 10 лет с возможностью дальнейшей пролонгации. Кроме них с помощью мультимедиа можно будет увидеть фрагменты спектаклей и репетиций.

"Команда Бахрушинского музея будет помогать и методически, и консультационно обеспечивать, и вести работу музея, потому что мы прекрасно понимаем, что музейное дело - это отдельное ремесло. <…> Мы уже обсудили с руководством театра, что сюда будут водиться экскурсии, обязательно будем работать над детскими программами", - также отметила Трубинова.

О проекте "Новый музей театра" высказалась посетившая Ярославль статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

"Такие проекты не только сохраняют наследие, но и создают современную среду для вовлечения жителей регионов в культурную жизнь малой родины. <…> В год празднования 80-летия Великой Победы особенно важно, что отдельный раздел новой экспозиции посвящен деятельности театра на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны", - цитирует Алексееву пресс-служба Министерства культуры.

Музей Театра им. Волкова в Ярославле стал четвертым проектом, реализованным в рамках стартовавшей в 2023 году федеральной программы "Новый музей театра". Ранее подобные пространства появились в музеях Курска, Махачкалы и Кинешмы. Предстоит их открытие в Сухуме, Донецке и Самаре.