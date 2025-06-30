Депутат предложил снизить возраст вступления в брак до 16 лет

В России следует снизить брачный возраст с 18 до 16 лет, заявил в беседе с «Абзацем» депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Он заметил, что снижение брачного возраста позволит молодым людям заключать брак без дополнительных бюрократических трудностей, на общих основаниях, венчаться в церкви и воспитывать детей в полной семье.

«Сегодня тысячи юных девочек становятся матерями, но при этом не могут официально создать семью, получить государственную поддержку и социальные гарантии. Это несправедливо и усугубляет их положение», — разъяснил Иванов.

По его мнению, ранние браки — это не просто формальность, это вопрос ответственности, духовных ценностей и демографического будущего страны. Он добавил, что если молодые люди готовы создать семью, государство должно им в этом помочь, а не ставить бюрократические преграды.

В православной традиции семье уделяется особое внимание, а венчание является важным шагом для укрепления брачных уз, напомнил Иванов. Он пояснил, что подобные изменения помогут росту демографии в стране.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила вернуть в паспорта россиян обязательные отметки о браке и рождении детей.