Стали известны победителя конкурса на лучший вариант нового гимна Крыма

Проект №75 стал победителем творческого конкурса на новый вариант гимна Крыма. Под этим номером свое совместное произведение на суд жюри представили поэт Илья Резник и политик Ольга Ковитиди. Итоги работы конкурсной комиссии огласил первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков.

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В общей сложности на конкурс поступило 122 заявки, из них 94 были признаны соответствующими условиям творческого состязания. Свои проекты предложили не только крымчане, но и жители Севастополя, Москвы, Барнаула, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Улан- Удэ, Волгограда, Ханты-Мансийска и Калининграда. По условиям конкурса, отбор проходил "вслепую", члены жюри не знали имена участников, им был известен только порядковый номер.

В итоге комиссия признала победителем заявку №75: стихи Ильи Резника, музыка - Ольги Ковитиди.

"Вы должны реагировать не на авторов, а на произведение, ставшее победителем", - обратился к журналистам Сергей Цеков на оглашении итогов.

Однако на этом работа над гимном не окончена. Вариант №75 - это только основа для окончательного произведения, которое еще будут оттачивать.

- Конкурсной комиссией мы очень тщательно обсуждали наши дальнейшие действия. И все-таки мы решили, что Государственный совет Крыма может рассмотреть этот вариант, взяв его за основу работы над гимном в последующем, - пояснил первый вице-спикер.

По его словам, в итоговом варианте могут быть изменения и в тексте, и в музыке. Прежде всего изменения допустимы в словах гимна.

"Каждое слово должно быть на вес золота, каждая фраза должна быть понятна крымчанам, почему мы поем именно эту фразу и эти слова", - пояснил Сергей Цеков.

Музыка должна гармонично звучать вместе с текстом и самостоятельно, поскольку гимн зачастую исполняется без слов. Тем не менее, ознакомиться с победившим вариантом все желающие смогут на сайте Государственного совета Республики Крым.

Поэт Илья Резник знаменит давней и многолетней совместной работой с Аллой Пугачевой и композитором Раймондом Паулсом. Именно творческий дуэт Резник-Паулс написал большинство золотых хитов примадонны. Известно, что Илья Резник последние годы почти постоянно живет в Крыму, работая над стихотворной Историей Государства Российского.

Ольга Ковитиди также известна исполнением своих песен: "Сыновья", "Крым вернулся домой", "Лаки" и другие.

Авторами предыдущего, пока еще действующего варианта гимна Республики Крым, являются поэт Ольга Голубева и композитор Алемдар Караманов. Гимн был утвержден 18 октября 2000 года и выбран из 60 вариантов текста. Алемндару Караманову предложили написать к словам музыку. Впервые гимн исполнили народный артист СССР Юрий Богатиков и певица Элина Сейфуллина.