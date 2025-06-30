Сын Митты прокомментировал сообщения о состоянии отца

Сын режиссера Александра Митты Евгений назвал сообщения о том, что его отец потерял сознание и ему потребовалась экстренная медицинская помощь, «бредом». Его слова приводит ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 92-летнему Митте понадобилась экстренная медицинская помощь из-за воспаления легких. Указывалось, что прошлой ночью режиссер потерял сознание.

«Все нормально у него, ничего он не терял, бред какой-то пишут», — прокомментировал это Евгений.

Он добавил, что ложную информацию о его отце пишут уже несколько лет. По мнению сына режиссера, цель таких сообщений заключается только в заработке денег.