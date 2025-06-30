Киселев отреагировал на задержание российских журналистов в Азербайджане

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал несправедливостью задержание сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. Его слова приводит РИА Новости.

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«Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость. Претензий по существу к журналистской работе "Sputnik Азербайджан" не было и нет», — отреагировал Киселев на задержание российских журналистов.

Он добавил, что случившееся выглядит как «намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения».