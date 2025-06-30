Минтранс назвал сроки начала прямых полетов в Доминикану

Россия готова возобновить прямое авиационное сообщение с Доминиканой. Об этом в понедельник, 30 июня, рассказали в российском Министерстве транспорта.

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Соответствующее заявление прозвучало после встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с партнерами из Доминиканы. Минтранс подчеркнул, что в России готовы возобновить прямое авиасообщение с республикой.

При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в предстоящем зимнем сезоне, цитирует заявление профильного ведомства ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что дальнейшее развитие туристических обменов между Россией и Малайзией делает актуальным вопрос налаживания прямых авиарейсов между двумя государствами. Он подтвердил, что прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения.

О потенциальной готовности к возобновлению авиасообщения с Россией заявили в Южной Корее. Однако депутат национального собрания страны Чон Ён Ги заявил, что рейсы в Москву из Сеула запустят только после завершения конфликта на Украине, а также когда "текущие вопросы разрешатся".