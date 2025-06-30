Россиянка во сне узнала о смерти бывшего мужа на СВО

Жительница ДНР рассказала о вещем сне, в котором пропавший на СВО бывший муж сообщил ей о своей смерти.

Пара развелась несколько лет назад, но продолжала общаться.

"Сейчас я понимаю, что мы могли сохранить семью. Но тогда не хватило мудрости пережить кризис", - рассказала "КП" Юлия.

В 2023 году Владимир подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. Звонил при каждой возможности, обещал, когда вернется, наладить отношения, перевезти семью в Краснодар и там начать новую, счастливую жизнь.

"В декабре Вовка позвонил в последний раз. Связь постоянно обрывалась, я успела услышать, что он меня любит. А в начале января увидела его во сне. Он подошел во всем белом и сказал: "Прости, доченьки у нас теперь точно не будет".

8 января Юлии сообщили, что Владимир пропал без вести. В конце марта стало известно, что боец погиб на боевом задании. В апреле его похоронили.

Посмертно солдат награжден орденом Мужества, рассказали журналистам в фонде "Защитники Отечества".