В РФ в 2026 году появится экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

Заместитель главы министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство планирует ввести к 2026 году обязательный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов российских вузов. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Афанасьев также заявил, что в числе других вариантов рассматривается поступление иностранных абитуриентов через подготовительное отделение. Он отметил, что вступительный экзамен по русскому языку является мерой «повышения планки приема».

В январе текущего года президент России Владимир Путин поручил правительству представить идеи по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы страны. Меру необходимо разработать согласно заседанию Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Экзамен должен содержать единые требования и определять необходимые навыки владения языком.