Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге

Помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале отреагировал на демонтаж мемориальной доски писателю Валентину Пикулю в Риге, в установке которой он принимал личное участие.

«В 2014 году с товарищем установили за свои средства мемориальную доску в Риге на доме, где жил писатель Пикуль. Пришлось делать скромно, как требовали, на двух языках, красивую бронзу нам не согласовали. И вот ее демонтировали (то есть оторвали) местные власти», — написал он.

Мединский добавил, что в 2014 году предлагал сделать «музей-кабинет» писателя в Москве, но реализовать эту инициативу не получилось.

«Табличка, посвященная В.Пикулю, гордости советской Риги, хоть была. Теперь и ее нет. Времени жалко, а так, можно бы поднять документы да выставить иск за уничтожение частной собственности», — отметил помощник российского лидера.

Накануне портал Press.lv сообщил, что власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил.