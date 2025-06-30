«Мы деградируем»: глава ВЦИОМ объяснил популярность таро и астрологии в России

В условиях быстрого технического прогресса жители России все больше теряют в интеллектуальном плане, поэтому они обращаются к таким практикам, как таро и астрология. Об этом заявил глава ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью «Газете.Ru».

По словам Федорова, «мы создали для себя столько инструментов, чтобы быть умнее (прежде всего интернет, сейчас искусственный интеллект подтянулся), что в итоге мы все сильно оглупели».

По словам собеседника, в первую очередь это повлияло на молодое поколение. У них «отключилась память», ведь все можно найти в интернете или спросить у искусственного интеллекта. Нет необходимости запоминать информацию и разбираться в ней. В результате возник парадокс: с одной стороны, у людей есть доступ к огромному объему знаний, но с другой стороны, это не мешает им «деградировать» и верить в недоказанные эффекты «магических» практик, отметил Федоров.