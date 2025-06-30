Комиссия СПЧ следит за ситуацией с российскими журналистами в Баку

Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере следит за ситуацией с российскими журналистами в Баку. Об этом сообщает Telegram-канал Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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"Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере и Союз журналистов России следят за ситуацией вокруг редакции "Sputnik Азербайджан" в Баку", - говорится в сообщении.

В заявлении комиссии, которое цитирует телеграм-канал, члены Совета выражают обеспокоенность нарушением прав российских журналистов и выражают надежду на их скорейшее освобождение, уточнив, что "вызывает недоумение нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенций и деклараций - таких, как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые признают и защищают свободу выражения мнения, включая свободу журналистской деятельности". "Напомним также про документы, специально посвященные защите журналистов, включая резолюции ООН, осуждающие нападения на журналистов и призывающие к борьбе с безнаказанностью за преступления против них", - говорится в заявлении.

Ранее азербайджанское министерство внутренних дел заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства "Sputnik Aзербайджан". Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники информационного агентства "Sputnik Азербайджан" не выходят на связь после сообщений о проведении правоохранительными органами республики операции в редакции.

В редакции Sputnik сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не получали, шел диалог на уровне рабочих групп для урегулирования возможных разногласий.