Против Юрия Дудя* требуют возбудить уголовное дело

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Юрия Дудя. Материалы прокурорской проверки направлены следствию в СК для решения вопроса о возбуждении дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщает РИА Новости. Ему грозит наказание до двух лет по статье 330.1 УК РФ — за публикацию материалов без пометки иноагента.

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Ранее Мосгорсуд признал законным штраф Дудю* в размере 45 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента. Уточняется, что всё дело в нескольких немаркированных постах в личном Telegram-канале журналиста.

В апреле Дудя* уже штрафовали — причём по той же причине и на ту же сумму.

* признан в РФ иноагентом