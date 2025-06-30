«Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу»

Киностудия «Союзмультфильм» направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу». Информация об этом содержится в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

© "Союзмультфильм"

В заявке указано, что под новым товарным знаком планируется выпускать игрушки, мультфильмы, а также другие товары. Сам персонаж представляет собой сочетание Чебурашки и игрушки Лабубу.

Ранее телеканал ТНТ анонсировал фильм под названием «Чебубу и другие приключения Шурика». Однако позднее директор канала Тина Канделаки сообщила, что персонаж Чебубу будет исключен из проекта.

По словам Канделаки, такое решение принято в связи с началом совместной работы с «Союзмультфильмом», которому принадлежат права на образ, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее певец и фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что решил запустить собственный аналог популярных плюшевых монстров Лабубу. Своего персонажа он назвал Бабайкой. Исполнитель рассказал, что заставило его запустить продажу отечественных игрушек.