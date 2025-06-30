Звезда YouTube: что стало с Максом +100500

Максим Голополосов, известный российским интернет-пользователям под ником «Макс +100500» был одним из самых популярных блогеров 2010-х годов. В те годы выпуски его юмористического шоу на YouTube смотрели миллионы зрителей. +100500 стал настолько известным, что в 2019 году журнал Forbes внес блогера в топ-40 россиян до 40 лет.

Но время не стоит на месте, и в начале нового десятилетия формат шоу с комментированием юмористических роликов стал терять аудиторию. Несмотря на то, что на блог Максима подписаны 10 миллионов пользователей, выпуски «+100500» едва набирают 300-500 тысяч просмотров. Возможно, такой спад стал следствием появления раздела коротких видео в социальных сетях, или же пользователей просто изменились вкусы.

Сейчас, помимо основного блога, Голополосов ведет канал о путешествиях, где рассказывает о своих приключениях. В 2022 году Максим уехал на съемки в Казахстан и остался жить за границей. В настоящее время он вместе с семьей обосновался в Канаде. В ноябре 2023 у Голополосова родился сын Лука.

Как сейчас выглядит знаменитый Макс +100500 — в галерее «Рамблера».