Балерина Большого театра Меськова высказалась о Волочковой

Первая солистка Большого театра и актриса Анастасия Меськова рассказала, что ее коллега по цеху Анастасия Волочкова была балериной, но сейчас является «эстрадной звездой». По ее словам, деятельность экс-примы сейчас не имеет никакого отношения к балету.

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— Она была балериной, но сейчас скорее эстрадная звезда. Это все здорово, только к балету не имеет никакого отношения. Она заняла свою удивительную нишу. В ней больше никого нет, и думаю, вряд ли появится, — отметила Меськова.

Она добавила, что впервые увидела Волочкову в составе труппы Мариинского театра. Позже балерина застала ее в Большом театре непосредственно перед скандалом с увольнением.

— Анастасия Юрьевна счастлива. В таком формате это безобидно. Но на сцене академического театра это было бы невозможно, — заключила Меськова в беседе с News.ru.

Ранее Волочкова рассказала об унижениях со стороны педагогов в юности. По словам балерины, ее оскорбляли, указывая на то, что она слишком крупная и не подходит для балета. Танцовщица также рассказала, выходила ли она на сцену пьяной.