Андрей Данилко, он же – Верка Сердючка, оказался в очень непростой ситуации. Украинские нацисты неожиданно стали его преследовать из-за песен на русском языке. Данилко не помогли ни русофобские лозунги, которые он произносил на своих концертах, ни открытые наезды на руководство нашей страны. О том, почему Верка стала украинским нацистам немила и какая судьба ее ожидает, «МК» рассказал уроженец Одессы и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

- На Данилко накинулись по нескольким причинам, - говорит Вассерман. - Во-первых, он очень много сил потратил в свое время на рекламу Зеленского. А самого Зеленского на Украине любят далеко не все. Там есть множество желающих занять его место. И им надо устраивать помимо всего прочего и антирекламу всех, кто на Зеленского работает. Данилко – один из первых в этом списке.

- Также нельзя забывать, что громадное большинство жителей Украины – русские, - продолжает Вассерман. - По данным известной социологической службы, в 2008-м году пять граждан Украины из шести по родному языку, не просто впитанному с молоком матери, а используемому в постоянном общении, - именно русские. Кстати, в РФ в тот момент по данным той же службы было столько же людей – 5 человек из 6. А это в свою очередь означает, что невозможно удержать часть русского народа от остальных русских без лжи и насилия. Это демонстрировалось в разные исторические эпохи.

- Что касается конкретно Андрея Данилко, то главная его вина в том , что он очень уж наглядно демонстрирует связь Украины с остальной Россией, - считает Анатолий Александрович. – Даже самим фактом того, что он говорит не на литературной украинской мове, разработанной на рубеже 19-20 веков, а на бытовых южнорусских диалектах. Они известны под названием суржик: смесь пшеницы с рожью. Суржик прекрасно понимают и на Украине, и в остальной России, что опровергает польскую фальшивку «Украина - не Россия», которую пытаются там внедрить. И те, кому эта фальшивка выгодна, из-за этого очень злятся.

- Думаю, что рано или поздно Данилко придется найти способ бежать с Украины, просто для того, чтобы выжить, - уверен Вассерман. - Террористическая организация Украина еще дышит, правда, уже на ладан. И по мере того, как гибель этой организации становится все очевиднее, ее активисты будут стараться перед своей гибелью утащить с собой на тот свет побольше народа. В том числе и Андрея Данилко.